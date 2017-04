Alexandra Lamy et sa soeur Audrey s'embrouillent en plein mariage...

Le 7 février dernier, les deux soeurs Alexandra Lamy et Audrey Lamy annonçaient conjointement sur Instagram qu'elles s'apprêtaient à tourner "ensemble". Sans en dévoiler plus sur le contenu de ce projet ou la forme qu'il prendra. Deux mois plus tard, on sait dans quel contexte les deux soeurs vont se donner la réplique.

Le 11 avril prochain, M6 donnera carte blanche à sa mini-série Scènes de ménages lors d'un prime où les acteurs de la série – dont Audrey Lamy – se retrouveront autour de sketchs inédits. Côté intrigue, on verra notamment Marion (le personnage d'Audrey) se marier avec Cédric (Loup-Denis Elion) au cours d'une cérémonie complètement rocambolesque chapeautée par Michaël Youn en prêtre.

C'est à ce moment qu'Alexandra Lamy entrera en scène, s'embrouillant avec sa propre soeur. "On est le mariage d'après, ça serait possible d'accélérer un peu ?", lui demande-t-elle si l'on en croit le teaser proposé par M6 ce 5 avril. Le prime de Scènes de ménages promet également des belles noces de perle (30 ans de mariage), un anniversaire, une décoration et un festival, avec de nombreux guests en vue dont Ophélie Winter, Jean-Pierre Castaldi et Laurent Boyer.