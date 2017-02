Alexandra Lamy et sa soeur Audrey nous préparent une jolie surprise !

Si elles appartiennent toutes deux à l'industrie du cinéma et du divertissement, Alexandra Lamy et Audrey Lamy n'ont jamais tourné ensemble. Alors si, nous diront les puristes. Dans Brice de Nice, premier du nom, où Alexandra joue la chérie de Jean Dujardin et Audrey apparaît en figurante dans une banque. Bien maigre donc.

Du coup, tentées par l'aventure, les deux jeunes femmes se sont dit qu'il serait temps de se lancer. "Et si on tournait un truc ensemble ? Ça vous ferait plaisir ?", interroge Audrey Lamy dans un post Instagram où elle pose, complice, avec sa grande soeur. De son côté, l'aînée acquiesce et fait tourner le message : "Et si on tournait ensemble ?!" Elles n'en diront pas plus mais semblent déjà s'affairer... En tout cas, leurs fans se sont montrés très largement enchantés à l'idée de les voir réunies sur grand écran.