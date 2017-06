Scènes de ménages : Découvrez la dernière scène de Marion et Cédric !

C'est officiel, Audrey Lamy (36 ans) et Loup-Denis Elion (37 ans) ont annoncé leur départ de la série à succès Scènes de ménages sur M6 ce 26 juin 2017. Après huit années sous les traits de Marion et Cédric, les deux acteurs ont effectivement décidé de passer à autre chose... "Clap de fin" !

Après un tweet d'Audrey Lamy annonçant la nouvelle tant redoutée par les fans du programme, c'est Loup-Denis Elion qui a pris à son tour la parole ce lundi sur son compte Instagram personnel. "Clap de fin pour les poussins ! Mille mercis à tous pour votre présence toutes ces années ! Je vous embrasse #scenesdemenages #m6", a en effet indiqué le comédien en légende d'une vidéo immortalisant les coulisses de sa dernière scène tournée avec Audrey Lamy. À en juger par la réaction des équipes et la longue accolade des acteurs, l'émotion était au rendez-vous !

Bien évidemment, la séquence dévoilée a très vite attiré de très nombreux commentaires d'ores et déjà nostalgiques. "C'est dommage je vous aimais beaucoup", "Mais naaaaan !!!! Triste ! Mais bonne continuation à tous les deux", "Vous allez grave nous manquer !", "Oh non ! Vous étiez mes préférés !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La neuvième saison de Scènes de ménages étant désormais dans la boîte, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir les aventures de Marion et Cédric jusqu'en juin 2018 !