Scènes de ménages : Les vrais conjoints de Liliane et José !

Dans Scènes de ménages (M6), Valérie Karsenti incarne Liliane, une esthéticienne déjantée, en couple avec José (incarné par Frédéric Bouraly). Mais dans la vie, c'est avec le comédien François Feroleto qu'elle file le parfait amour depuis seize belles années. De leur amour sont nés deux enfants, Léon (13 ans) et Chaïm (9 ans).

Après avoir fait ses premières armes au théâtre, François Feroleto a été repéré au cinéma et à la télévision. On l'a notamment vu dans P.J. ou encore dans Julie Lescaut. En 2010, il retourne sur les planches au côté de sa belle dans la pièce Grand Écart, avant d'alterner de nouveau les rôles sur petit et grand écran.

Frédéric Bouraly marié

Frédéric Bouraly est quant à lui marié à une certaine Cécile, depuis 2009. C'est lors du tournage de la série Vivement Lundi ! en 1988 que le couple se rencontre. La jeune femme y travaillait en tant que costumière. Ensemble, l'acteur de 56 ans et sa femme ont eu deux garçons aujourd'hui âgés de 13 et 18 ans. Soucieux de préserver sa vie privée, l'acteur a toujours pris soin de ne pas révéler leur identité.