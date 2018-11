Scènes de ménages : Un nouveau couple débarque dans la série !

Au mois d'août, peu après le départ de Marion et Cédric, joués par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, un nouveau couple avait fait son arrivée dans Scènes de ménages (M6) : Leslie et Léo, respectivement campés par Claire Chust et Vinnie Dargaud. Trois mois plus tard, nos confrères de TV Mag révèlent que la production souhaite intégrer un autre duo à la série-.

Une idée qui trotte dans la tête d'Alain Kappauf, le producteur de Scènes de ménages, depuis un moment. "Il a toujours été question d'un couple supplémentaire", lance-t-il. Cette fois-ci, les fidèles de la série découvriront un couple "plutôt âgé", dont la moyenne d'âge se situe entre Liliane et José, et Raymond et Huguette. "Il y a cette période, ce dernier parcours avant la retraite qui nous intéresse", poursuit-il.

Et alors que certains téléspectateurs réclament depuis quelques semaines l'arrivée d'un couple homosexuel, Alain Kappauf évoque le sujet. "Je sais qu'il y a un peu de forcing sociétal pour avoir un couple homosexuel dans Scènes de ménages, lance-t-il. Je déteste qu'on me force la main. On y a beaucoup réfléchi, ce n'est pas un tabou, on n'est pas gêné par rapport à ça mais on s'est simplement dit qu'avec un couple homosexuel, il n'y avait pas d'aspérités spécifiques dans ce qu'on cherche. On s'est demandé ce qu'on pouvait apporter de plus dans notre mécanique de comédie avec ce couple. Rien en réalité. De plus, je pense que si on cède, je dirais, à ce forcing, on risque de se retrouver piégés dans les clichés."

Une réponse claire. Toutefois, le producteur ne ferme pas totalement la porte à un éventuel couple gay dans la série. "Le jour où on trouve LE truc, on intégrera un couple homosexuel. Il n'y a aucun interdit", assure-t-il.

Rendez-vous dans les semaines à venir pour en savoir plus sur le nouveau duo qui rejoindra les couples déjà formés par Huguette et Raymond, Liliane et José, Emma et Fabien, Camille et Philippe puis enfin Leslie et Léo.