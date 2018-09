Scènes de ménages n'accueillera pas de couple gay : "C'est hors sujet"

Cette année, Scènes de ménages est revenue sur nos écrans avec plein de surprises. En effet, pour fêter la saison 10 de la mini-série de M6, les producteurs se sont entourés de nouvelles recrues qui interprètent le couple formé par Leslie et Léo (Claire Chust et Vinnie Dargaud), la fille du binôme Emma et Fabien a enfin été présentée et les téléspectateurs ont dû dire au revoir au duo emblématique, Marion et Cédric, joués par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion. Autant de changements qui auraient pu déboussoler le public, pourtant le succès est toujours au rendez-vous avec pas moins de 4 millions de fidèles devant leur écran chaque soir.

Si le show réussit à se renouveler année après année, il y a pourtant un sujet qui n'est pas près d'être abordé, celui de l'homosexualité. Lors d'une interview pour Puremedias, Yann Goazempis (directeur de l'unité fiction et humour chez M6) a affirmé que l'arrivée d'un couple gay n'était pas dans les plans : "Notre recherche est systématiquement à travers un couple qui pourrait être le même à ses différentes étapes. Prendre un couple, deux hommes, deux femmes, est quelque chose qui est un peu hors sujet par rapport à la définition et au concept de Scènes de ménages qu'on a fondé depuis le début et qui fonctionne comme ça depuis le début. On ne raconte pas tout à fait la même chose."

S'il n'exclut pas l'éventualité de "le faire un jour", Yann Goazempis reste catégorique : "Tant qu'on n'a pas bien circonscrit et campé toutes les différentes étapes de la vie de couple, on reste sur cette trajectoire-là, c'est-à-dire un homme et une femme." Voilà qui est clair à défaut d'être très politiquement correct...