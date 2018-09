Scènes de ménages : Qui est Chloé, la fille d'Emma et Fabien ?

Après des années d'attente, les fans de Scènes de ménages ont enfin eu le plaisir de découvrir Chloé, la fille du couple formé par Emma et Fabien (joués par Anne-Elisabeth Blateau et David Mora), ce lundi 17 septembre 2018. Il aura donc fallu attendre la dixième saison pour que la fillette apparaisse enfin à l'écran dans la mini-série de M6. À cette occasion, nos confrères du Parisien du Val d'Oise se sont entretenus avec la très jeune comédienne, Soline Loureiro, 3 ans, et ses proches.

Large sourire, petite brunette, yeux rieurs, c'est ainsi qu'apparaît Soline, qui a pour rôle de "mener son père par le bout du nez", comme l'explique celle qui l'a repérée, Delphine Lalande de agence No Cast (Pontoise).

Pour son premier travail face caméra, Soline est très à l'aise. Et pour cause, ses parents, Carine et Samy, l'assurent, elle a ça dans le sang ! "Elle aime beaucoup rejouer les vidéos qu'elle voit sur YouTube. Elle a surtout une super mémoire, elle retient tout", déclarent-ils avant de souligner que cette nouvelle exposition médiatique reste un divertissement innocent pour leur fille : "On a toujours fait ça sous forme de jeu, sans pression. Elle est dans son monde d'enfant mais quand le réalisateur dit 'Action !' elle est tout de suite très concentrée."

La petite Soline peut également compter sur le soutien de ses grands frères, des jumeaux de 10 ans. Ces derniers l'aident même à apprendre ses textes puisqu'elle ne sait bien évidemment pas encore lire. "On fait semblant d'être Emma et Fabien à la maison pour l'aider à répéter", avoue Timéo.

En tournage deux heures par semaine, Soline n'a aucun mal à retrouver ses partenaires dans les studios : "Emma et Fabien, c'est Anne-Elisabeth et David dans la vraie vie. Ils sont gentils avec moi", affirme-t-elle, adorable.

Delphine Lalande, très heureuse d'avoir trouvé une perle rare, ne compte pas la lâcher de sitôt. Si Soline pourrait bien "grandir avec la série", d'autres projets pourraient aussi lui être amenés : "Je vais continuer à la proposer à des castings de qualité. Avec ce rôle, elle a déjà une belle carte de visite pour faire un long métrage."

Retrouvez Scènes de ménages du lundi au vendredi à 20h25 sur M6