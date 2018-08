Scènes de ménages : Le nouveau couple se présente !

Cette année, la saison de Scènes de ménages s'annonce pleine de rebondissements. Alors que le couple phare formé par Marion et Cédric, interprétés par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, disparaîtra peu à peu des sketchs humoristiques, un nouveau duo fait au contraire son arrivée.

Il s'agit de Leslie et Léo, deux jeunes amoureux qui emménagent pour la première fois ensemble. Pour Purepeople.com, les acteurs ont accepté de nous en dire un peu plus sur leurs personnages : "Léo, c'est un fils de bourges qui vient de l'île de la Réunion. C'est un gentil gars qui se rend pas bien compte de la réalité de la vie parce qu'il a toujours été couvé par ses parents", commence Vinnie Dargaud, suivi par Claire Chust : "Leslie est une jeune femme très indépendante qui a été élevée par une mère célibataire. Elle vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Elle a appris à bosser pour s'en sortir." Ce nouveau tandem promet déjà d'être explosif !

Par ailleurs, Claire Chust et Vinnie Dargaud ne craignent pas du tout les critiques vis-à-vis de leur arrivée. Et ils tiennent à mettre les choses au clair, ils ne sont pas là pour remplacer Audrey Lamy et Loup-Denis Elion : "Faut pas trop faire attention à ce qui se dit, c'est un peu méchant. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. (...) On ne va pas pouvoir empêcher les gens de faire le rapport parce qu'il y a un couple qui arrive et un couple qui s'en va mais on n'a pas du tout vocation à remplacer ce couple-là", assure le jeune homme.

