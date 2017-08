Scènes de ménages : Audrey Lamy à l'origine du départ des "poussins" ?

Lundi 28 août, M6 dévoilera la neuvième saison de Scènes de ménages. La dernière pour les "poussins", alias Marion et Cédric, incarnés par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion. À cette occasion, le comédien de 37 ans en a dit plus sur les raisons qui ont poussé le duo et la production à mettre un terme aux frasques du "couple de jeunes".

Le 5 juillet dernier, c'est en larmes que les deux comédiens ont tourné les dernières scènes du programme court et humoristique. S'il y avait beaucoup d'émotion en coulisses, c'est bien après une mûre réflexion que la décision de tout arrêter a été prise. Et comme l'indique Loup-Denis Elion à nos confrères de Télé 7 Jours, la première personne a avoir évoqué cette idée n'est autre qu'Audrey Lamy ! "Elle en a parlé avant le début des tournages de cette saison, mais il n'y avait rien de concret. Et puis, en discutant ensemble, au fil du temps, on s'est dit que c'était le bon moment pour décoller, sortir de notre confort artistique et aller expérimenter de nouvelles choses", explique-t-il.

Mais ce n'est que quelques semaines avant la fin du tournage de la saison 9 que la décision a véritablement été prise. Confiant avoir préféré dire stop avant de se lasser, Loup-Denis Elion confesse ensuite avoir volé un élément décoratif du tournage en guise de souvenir. Il s'agit du fameux peignoir de Cédric. "Je le portais tous les jours. Il est bleu, de très bonne qualité, en pur coton. Je m'habillais avec même pour aller déjeuner à la cantine !", précise l'acteur.

La saison 9 de Scènes de ménages est à découvrir à partir du 28 août, à 20h25 sur M6.