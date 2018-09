Loup-Denis Elion : La raison pour laquelle il a quitté "Scènes de ménages"

Mercredi 19 septembre 2018, Benjamin Castaldi – qui remplaçait Cyril Hanouna – recevait Loup-Denis Elion pour la promotion de la pièce Alors on s'aime. Et l'acteur de 39 ans n'a pas échappé à une question sur Scènes de ménages.

En 2009, Audrey Lamy et lui sont choisis pour jouer dans le programme court humoristique de M6. Ils se sont glissés dans la peau de Marion et Cédric, les "poussins", et ont endossé ce rôle durant dix ans. Lorsqu'ils ont annoncé leur départ en juin 2017, les fans étaient donc sous le choc. Benjamin Castaldi a voulu savoir pourquoi sa partenaire et lui avaient pris cette décision alors que la série cartonne.

"On commençait à sentir, pas du tout l'ennui ni rien, mais on sentait qu'on avait un peu moins d'inspiration sur nos personnages. Donc on s'est dit qu'il valait mieux qu'on arrête avant de se lasser pour ne pas lasser le public. Et on s'est dit aussi que c'est toujours bon pour un artiste de sortir du confort et de prendre des risques. Une série très populaire, ça peut un peu enfermer. Je voulais aller vers d'autres aventures, Audrey aussi", a confié Loup-Denis Elion. Et de conclure que c'était une "super aventure".

Parmi ces nouvelles aventures, il y a bien évidemment la pièce Alors on s'aime dans laquelle il joue aux côtés de Corinne Touzet et Daniel Russo. On le retrouvera également en tant que guest dans la saison 15 d'Alice Nevers.