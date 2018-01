Seal : Le chanteur et ex-mari d'Heidi Klum accusé d'agression sexuelle

C'est au tour de Seal de se voir accuser d'agression sexuelle. Mardi 16 janvier 2018, une dénommée Tracey Birdsall (connue aux Etats-Unis pour avoir tourné dans plusieurs films de série B) a en effet contacté le site TMZ pour relater des faits qui se seraient déroulés en 2016 au domicile de l'interprète de Crazy.

Résidents du même quartier de Los Angeles, l'actrice et le chanteur (tous deux 54 ans) avaient développé à cette époque une "étroite amitié" jusqu'au jour où l'ex-époux d'Heidi Klum a eu un comportement inapproprié. Tracey Birdsall affirme s'être rendue un jour chez Seal pour récupérer un ustensile de cuisine lorsqu'il s'est brutalement jeté sur elle. "Que fais-tu ?", lui aurait-elle hurlé. "Je suis en train d'embrasser", aurait répliqué Seal.

Moquée sur sa tenue vestimentaire

Tracey Birdsall assure que l'artiste britannique s'est ensuite moqué de ses vêtements, laissant entendre que sa tenue ("un débardeur et un short") était suggestive et qu'elle l'avait "cherché", avant de lui "attraper les seins" et d'être repoussé une seconde fois.

Après ces avances agressives répétées, Seal aurait tenté une énième approche en invitant Tracey Birdsall à s'asseoir près de lui sur le canapé. En état de choc, l'actrice s'est exécutée. "Puis il s'est encore moqué de sa tenue avant de la tripoter à nouveau", lit-on. Après quoi Tracey Birdsall a finalement trouvé le courage de partir. Elle dit ne plus jamais avoir revu le chanteur.

Ces révélations surviennent quelques jours après que Seal se soit exprimé sur les réseaux sociaux pour encourager les femmes à dénoncer leurs agresseurs. Dans la foulée, il avait également accusé Oprah Winfrey (acclamée pour son discours aux Golden Globes) d'avoir entendu des rumeurs au sujet d'Harvey Weinstein sans avoir jamais agi.