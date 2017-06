Sean Bean : À 58 ans, il se marie pour la 5e fois !

Un grand amoureux, voilà ce qu'est l'interprète de Ned Stark dans Game of Thrones. Sean Bean, 58 ans, vient de se marier pour la 5e fois. Vendredi 30 juin, l'acteur a dit oui à Ashley Moore, une jolie rouquine de 32 ans, lors d'une cérémonie en petit comité dans le Dorset (Grande-Bretagne). Anna Friel, qui donne la réplique à l'acteur britannique dans Broken, était parmi les happy few, une quarantaine de convives. La fille de cette dernière, Gracie, était demoiselle d'honneur et a chanté Can't Help Falling In Love d'Elvis Presley alors que l'heureuse élue entrait dans l'église.

La mariée portait une belle robe Alice Temperley à en juger la photo officielle relayée par le Daily Mail, alors que Sean Bean, radieux, portait un costume de mariage classique. "Je ne l'ai jamais vu aussi amoureux, impliqué et heureux qu'avec Ashley, a commenté son porte-parole. Ils était très mignons ensemble."

Par le passé, l'acteur a été marié à son amour de lycée, Debra James, à qui il a dit oui alors qu'il avait 21 ans. Le mariage se termine sept ans plus tard, lorsque Sean Bean déménage à Londres afin de poursuivre sa carrière d'acteur. Il y rencontre Melanie Hill, alors qu'il est étudiant à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), avec qui il restera marié de 1990 à 1997. Le fruit de leur amour sera deux enfants, Lorna et Molly, qui ont respectivement 29 et 25 ans. L'année de son deuxième divorce, il se marie avec Abigail Cruttenden, actrice qu'il fréquente sur la série Sharpe. Avec elle, il aura une fille Evie, laquelle verra ses parents se séparer au bout de quelques mois. En 2008, il se marie à nouveau, cette fois-ci avec Georgina Sutcliffe mais leur idylle ne durera que deux ans. En 2011, blasé, il déclare à un magazine croate, Gloria : "Bien sûr que je crois en l'amour malgré quatre divorces. Il n'y a personne qui ne croit pas en l'amour. Mais le mariage – ça va à certaines personnes, mais de toute évidence, ce n'est pas pour moi." Force est de constater qu'Ashley a su le faire changer d'avis.