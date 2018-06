Sébastien Courivaud (Hélène et les garçons) : Que devient l'acteur de 49 ans ?

Les fans d'Hélène et les garçons le connaissent bien ! De 1992 à 1994, Sébastien Courivaud a incarné Sébastien, le petit ami de la volcanique Laly (incarnée par Laly Meignan) dans la série d'AB Productions. Un rôle qu'il a également endossé dans Le Miracle de l'amour. Mais, en 1996, le beau brun de 49 ans a pris la décision de quitter la sitcom afin de tourner dans L'École des passions. Il y a incarnait Rémy, un professeur de théâtre.

Puis, c'est dans SOS 18 (2005-2008), Seconde Chance (2008-2009) ou Un bébé pour mes 40 ans (2010) que ses fans ont pu le suivre. Sébastien Courivaud a également fait une apparition dans Joséphine, ange gardien en 2011 et dans Profilage en 2012 avant de reprendre son rôle de Sébastien dans deux épisodes des Mystères de l'amour, au côté de sa fille Louna (née en 2001).

En 2013, il est choisi pour incarner Michel Aubry dans l'épisode Donnant donnant de la série Alice Nevers, le juge est une femme. Depuis, il se fait plus discret et se consacre à son autre passion : la photographie. Il n'a toutefois pas délaissé la comédie puisque, cette année, il a tourné dans le long métrage The Birdcatcher's Son.