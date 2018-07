Sébastien Farran et David Douillet : Réunis pour une compétition de haut vol

Il y avait du beau monde au Meeting GDP Vendôme 2018, organisé cette année du 29 juin au 1er juillet. Evénement mis en place par la société GDP Vendôme Events (groupe intervenant dans la gestion, le développement et la promotion de maisons de retraites et de produits immobiliers) en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Fédération française de sport-boules (FFSB), cette compétition internationale de sport-boules réputée pour mêler performances, spectacles et animations, a attiré un parterre de personnalités autour des organisateurs Fabrice La Posta (trois fois champion du monde) et Jean-François Gobertier, entrepreneur à succès.

Le 29 juin dernier, à l'occasion de la deuxième étape du tournoi qui se déroulait au parc de la Tête d'or à Lyon, était ainsi notamment présent Sébastien Farran. Le manager de Johnny Hallyday, qui a retrouvé sur place Jean-François Gobertier (son associé dans l'entreprise Rush Management), a fait une apparition remarquée à l'instar d'un certain David Douillet.

L'ex-ministre et champion de judo n'était pas le seul sportif célèbre à avoir assuré le déplacement puisque l'ex-star de rugby Sébastien Chabal était également de la partie. La chanteuse Indra, l'animateur Tex mais aussi Maxime de l'émission Koh-Lanta Fidj se sont tous prêtés au jeu, claquant leurs boules.

Cette année, le Meeting GDP Vendôme était une fois de plus organisé en trois étapes : Bessenay, Lyon et enfin Saint-Vulbas, des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le but était de donner un peu de plus de visibilité à cette discipline encore peu connue du public et qu'elle soit intégrée un jour aux Jeux olympiques. "Au delà des échanges professionnels et amicaux qui découlent de ces moments partagés autour de notre compétition, toutes les entreprises partenaires du Meeting GDP Vendôme défendent indirectement une grande cause, celle de l'entrée aux Jeux olympiques des sports de boules. Nous rêvons tous que les Jeux olympiques qui auront lieux à Paris en 2024, voient les sports de boules intégrer le programme, ce serait une merveilleuse reconnaissance pour notre discipline", a déclaré Jean-François Gobertier - fan N° 1 de Johnny Hallyday - sur le site officiel de l'événement.