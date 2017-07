Sébastien Roch : Cri-Cri d'amour remet le couvert avec Rochelle Redfield !

Doit-on comprendre que Rochelle Redfield va compromettre l'histoire de Christian avec la belle Fanny (jouée par Elsa Esnoult) dans les nouveaux épisodes des Mystères de l'amour et revivre son amour de jeunesse ? Ça en a tout l'air.

Dans la vraie vie, Sébastien Roch est en couple avec Florence Mézard, jeune maman de trois enfants originaire de Luberon qu'il a présentée officiellement en début d'année à Gala. Le couple s'est rencontré sur Facebook et ne s'est plus quitté depuis. "Nous sommes ensemble pour de belles et bonnes raisons. Nous ne sommes pas sur des failles, sur des appa­ren­ces... On se tire vers le haut, on se valo­rise, on s'admi­re... Flo ne se gène pas parfois pour me reca­drer et me remettre à ma place. A la maison comme dans ma famille, je ne suis pas une vedette. J'ai été élevé dans le Sud-Ouest par des parents qui ont des valeurs. On est franc du collier, on ne minaude pas. On mange, on boit, on travaille", avait-il confié à Gala.

Florence était d'ailleurs du voyage à Nashville...