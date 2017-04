Sébastien Roch (Cri-Cri d'amour) nous présente sa compagne Florence

Sébastien Roch, alias Cri-Cri d'amour pour tous nostalgiques d'Hélène et les garçons, est un homme heureux ! Auprès de sa compagne Florence qu'il a rencontrée grâce à Facebook, le comédien de 44 ans (Les Mystères de l'amour, TMC) a incontestablement trouvé son équilibre...

Jeudi 20 avril, le quadra qui a été l'idole des filles au milieu des années 90 s'est saisi de son compte Instagram pour publier un premier cliché de lui et sa belle. "#Her #MyLove <3", a-t-il simplement écrit en légende de la photo sur laquelle on le voit prendre la pose avec des lunettes de soleil, comme s'il était le garde du corps de sa chérie toute pimpante.

En janvier dernier, interrogé par nos confrères de Gala, Sébastien Roch indiquait à propos de sa vie avec Florence entre Paris et le Lubéron : "Nous sommes ensemble pour de belles et bonnes raisons. Nous ne sommes pas sur des failles, sur des appa­ren­ces... On se tire vers le haut, on se valo­rise, on s'admi­re... Flo ne se gène pas parfois pour me reca­drer et me remettre à ma place. A la maison comme dans ma famille, je ne suis pas une vedette. J'ai été élevé dans le sud ouest par des parents qui ont des valeurs. On est franc du collier, on ne minaude pas. On mange, on boit, on travaille."

Sébastien Roch garde également un lien professionnel avec Paris en raison de ses activités dans la musique. Il est producteur, promoteur de spectacles électroniques et patron de label. Lorsqu'il est à Paris, il vit d'ailleurs avec son fils Roberto (14 ans, issu d'une précédente relation) alors que sa fille Liv (2 ans et demi) reste dans le Sud avec Florence.