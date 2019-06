Sébastien Roch (Les Mystères de l'amour) arrêté en état d'ivresse

La fin de soirée de Sébastien Roch ne s'est pas déroulée comme prévue. Lundi 24 juin 2019, l'acteur des Mystères de l'amour (TMC) était au Coco Festival comme il l'a dévoilé sur Instagram. Il a notamment eu le plaisir d'écouter Jabberwocky en live, en compagnie de certains de ses proches.

Il a consommé un peu d'alcool durant la soirée si l'on en croit les informations de France Bleu. L'interprète de Christian aurait été interpellé par la police, ce mardi 25 juin, à 1h du matin, à Paris. Il conduisait sa moto, une Harley Davidson, en état d'ivresse selon une source policière qui s'est confiée à nos confrères. Il aurait été arrêté après avoir grillé un feu rouge dans le 10e arrondissement de Paris. Son taux d'alcoolémie était de 0,5 g par litre de sang, toujours d'après le site, soit la limite à ne pas dépasser.

Pour l'heure, le principal intéressé n'a pas encore réagi. Pour rappel, Sébastien Roch a été révélé au grand public dans la sitcom de AB Productions Hélène et les garçons. Il interprétait Cri-Cri d'amour et avait passionné les téléspectateurs grâce à son histoire d'amour tumultueuse avec Johanna (jouée par Rochelle Redfield). Il a profité de cette soudaine notoriété pour sortir un album baptisé Silences, en 1992.

Deux ans plus tard, l'acteur de 46 ans a quitté Hélène et les garçons et a refusé de reprendre son rôle dans le spin-off Les Miracles de l'amour. Mais, en 2004, il a de nouveau incarné Christian dans la dernière saison des Vacances de l'amour. Et, depuis 2011, c'est dans Les Mystères de l'amour que le public peut suivre ses aventures aux côtés d'autres acteurs phares comme Hélène Rollès ou Patrick Puydebat. En parallèle, il a poursuivi ses projets musicaux.