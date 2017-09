Secret Story 11 – Marie : "Non, je ne suis pas escort à Dubaï !"

Le 1er septembre 2017, Marie pensait intégrer la Maison des Secrets de Secret Story 11 en compagnie de sa meilleure amie Laura avec qui elle vivait jusque-là à Dubaï. Malheureusement, La Voix a décidé que l'une d'elle devait se sacrifier pour permettre à l'autre d'intégrer le jeu...

C'est dans se contexte, après la déception de son éviction prématurée au bénéfice de Laura, que Marie a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé Loisirs. "Secret Story, c'était un rêve pour nous, on s'est inscrites ensemble ! Hélas, rien ne s'est passé comme prévu", a-t-elle concédé d'entrée de jeu. Et de poursuivre en revenant sur le moment, dans le sas, où elles ont dû décider laquelle d'entre elles allait finalement entrer : "Laura voulait qu'on quitte toutes les deux l'aventure s'il y avait un choix à faire. De mon côté, je trouvais que c'était gâcher notre chance. Alors, j'ai voulu que ce soit elle. Faut savoir que Secret Story, psychologiquement, c'est déjà dur avant d'entrer. On passe des tests, on fait des allers-retours à Paris, il y a l'isolement. C'est pas évident ! Alors, je ne voulais pas qu'on ait fait tout ça pour rien."

En outre, si les deux jeunes femmes sont si proches aujourd'hui, c'est qu'elles sont devenues inséparables en travaillant et en vivant ensemble à Dubaï... Mais Laura tient à le préciser, elles n'ont jamais été escort girls contrairement à ce que racontent les mauvaises langues aujourd'hui ! "Je vis là-bas depuis six ans et demi et, il y a un peu plus de deux ans, j'ai rencontré Laura. On travaillait ensemble au VIP Room où nous étions chefs de rang... Je tiens à dire que contrairement aux rumeurs : non, je ne suis pas escort à Dubaï. Laura non plus d'ailleurs !", a-t-elle assuré.

Voilà qui est dit.