Secret Story 11 : Une candidate éliminée d'entrée, mission love pour Tanya

Laura et Marie sont des amies très fusionelles. Elles s'aiment et vivent même toutes les deux à Dubaï (Émirats arabes unis). C'est ensemble qu'elles comptent intégrer le Campus des Secrets. Voici leur portrait.

Laura (27 ans)

Chef de rang dans un célèbre établissement, Laura connaît bien le monde de la nuit. Extravertie, loyale, entière, colérique et capricieuse, la jeune femme d'origine brésilienne est une véritable tornade. Accro au sport et au fitness, sa silhouette de rêve ne laissera pas les hommes de la Maison de marbre. Mais la belle ne croit plus en l'amour...

Marie (28 ans)

Serveuse, cette jeune femme est sociable, franche et têtue. En couple depuis trois ans, Marie pourrait bien en faire chavirer plus d'un... En effet, ses courbes voluptueuses et sa philosophie de vie épicurienne la rendent irrésistible.

Une élimination immédiate

Mais voilà, La Voix a un cadeau empoisonné pour elles puisqu'elle décide que leur secret est : "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets !". Ce qui veut dire que l'une d'entre elles va devoir s'auto-éliminer ! Et comme le précise Christophe Beaugrand, la femme en question sera réellement exclue du jeu.

Autant dire que la nouvelle leur fait un choc. Elles n'ont qu'une minute pour se décider. Marie insiste pour laisser son amie y aller, Laura ne tente pas vraiment de la faire changer d'avis. Elles se mettent donc rapidement d'accord et c'est Laura qui intègre l'aventure.

C'est donc l'heure des adieux. Ils se font avec le sourire mais il est aisé de croire que Marie doit avoir du mal à digérer ce qu'il s'est passé.

Mission love pour Tanya

La Voix propose à la sexagénaire de faire croire qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme du Campus. Elle a même l'honneur de choisir entre trois candidats. Pour l'aider à faire son choix, elle regarde trois portraits qui ne dévoilent pas les visages des garçons. En découvrant un beau gosse tatoué, elle montre son mécontentement et préfère clairement le portrait B, celui d'un candidat qui prend soin de lui et aime les animaux. Elle fait donc part de son choix à La Voix sans savoir à quoi ressemble son préféré.

Un joueur doit disparaître

Julie et Charles sont les premiers à connaître un des premiers mystères du Campus des Secrets, la Tour de Contrôle, située dans une maison voisine. Ce soir, l'un d'eux doit y accéder mais pour y parvenir, il faut s'évader discrètement. Pour ce faire, La Voix met à leur disposition des petites portes secrètes. Charles est le premier à devoir s'éclipser avec la complicité de Julie. Un échec total...

Nouveaux portraits

Lydia (28 ans)

Cette étudiante en marketing venue tout droit de Toulouse n'est pas totalement anonyme puisqu'elle est youtubeuse. Présentée comme généreuse et sociable, Lydia est également intransigeante, entière et impatiente. Celle qui n'a connu que des "bad boys" se veut très proche de ses frères et soeurs.

Jordan (28 ans)

Conducteur de bus dans la vie, Jordan est un vrai blagueur et se fait aisément des amis. C'est aussi un homme investi qui n'hésite pas à aider les jeunes de la cité dans laquelle il a grandi. Vrai touche-à-tout, il a été bûcheron, routier et ancien coureur cycliste de haut niveau par le passé.