Secret Story 11 : Nony des Tribal King souhaite participer à l'Eurovision

Il n'est pas rare qu'après une émission de télé-réalité, certaines starlettes pensent pouvoir gravir les montagnes de la réussite en moins de deux. Mais pour Nony, malheureux candidats de Secret Story 11, éliminé aux portes dès le premier soir de la diffusion du programme, tout est possible.

En effet, le jeune homme qu'on a notamment pu entendre chantonner "Façon sex" autrefois a assuré à nos confrères du site internet Télé-Loisir.fr qu'il se verrait bien tenter un concours mondialement connu. "Ça fait un moment que je prépare mon retour... Et j'ambitionne de représenter la France à l'Eurovision au Portugal en 2018 ! J'ai écrit et composé un titre pour le télé-crochet au cours duquel sera choisi le représentant sur France 2. C'est un vrai challenge et j'ai vraiment envie de le faire", dévoile-t-il. Je vais ressortir un titre dans les prochaines semaines" assure l'ancien membre du duo Tribal King.

De sa courte expérience dans Secret Story, Nony en garde un très bon souvenir : "Ça reste positif. Je savais que cette exposition ferait parler de moi et dans tous les cas, ça me sert pour revenir dans la lumière. Finalement, ne pas être entré, c'est un mal pour un bien... Ce n'était pas mon chemin."

Et lorsque notre confrère lui demande si sa sortie du programme de TF1 est définitive, le chanteur semble incertain : "Je ne peux pas vous dire. Avec Secret Story, tout est possible..."