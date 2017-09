Secret Story 11 : Nony (Tribal King) endetté après son succès, ses confidences...

Parmi les 16 candidats présentés lors du lancement de Secret Story 11 (TF1 et NT1), trois n'ont finalement pas intégré la Maison des Secrets, redécorée en Campus pour cette nouvelle saison. Parmi eux, Nony, membre du groupe Tribal King, interprètes du titre Façon Sex. Lors d'une interview accordée à Télé Star, le chanteur dont le vrai nom est Anthony Kruger se confie sur la dure réalité de l'après-succès.

"Je n'ai pas géré", confie-t-il d'emblée. Et pour cause, celui qui avait pour secret "J'ai été numéro 1 du Top 50 pendant plusieurs semaines" a rapidement dû faire face à "la notoriété et l'argent". "J'ai gagné 500 000 euros avec ce titre, explique-t-il. J'ai flambé pensant être riche et trois ans après, je me suis retrouvé endetté. Plus de notoriété, plus de musique... Je suis tombé aux oubliettes."

J'ai travaillé pour rembourser mes dettes

Face à ce coup dur, Nony s'est repris en main dans le but de rebondir. "Je me suis rendu à l'évidence, il fallait que je trouve un travail pour manger et rembourser mes dettes", avoue-t-il. Et pour ce faire, le chanteur qui a gardé contact avec David, l'autre membre de Tribal King, a multiplié les petits boulots : "J'ai bossé dans un hôtel, dans un magasin de vêtements et jusqu'à la semaine dernière, je travaillais dans un bar à vin."

Désormais, il semble prêt à se servir de cette brève réapparition médiatique pour relancer sa carrière. En effet, Nony souhaite représenter la France à l'Eurovision 2018. "C'est un vrai challenge et j'ai vraiment envie de le faire", lâchait-il dans les colonnes de Télé Loisirs.