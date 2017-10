Secret Story 11 : Noré et Charlène nominés après une altercation, Kamila choquée

Dans Secret Story 11 sur NT1, Benoît et Barbara sont nominés, Charlène est de plus en plus jalouse et impose sa mauvaise humeur... quitte à se fâcher avec Kamila et Noré qui la soutiennent pourtant depuis le début du jeu. Que s'est-il passé dans la Maison des Secrets ces dernières 24 heures ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du mercredi 11 octobre 2017

Charlène et Noré, la séparation

Charlène s'est réveillée de mauvaise humeur : Benoît, son petit ami, ne la calcule pas assez ! Problème, elle est liée physiquement à Noré et il doit subir sa mauvaise humeur et ses crises de jalousie toute la journée. En plus, elle met 1000 ans à se maquiller et il doit l'attendre sans cesse... Le ton monte donc un peu entre les deux amis et Noré commence à avoir du mal à la supporter. Il faut dire que Charlène se permet même des remarques sur le physique de son ami (son poids, ses cheveux...) et empêche le sudiste de se déplacer quand il le souhaite. Les deux se disputent et Noré, exaspéré, se détache de Charlène. Il a enfreint le règlement ! Kamila se dépêche de rejoindre son mari très en colère et quand Noré lui raconte ce que la blonde lui a fait endurer, elle fond en larmes. Elle ne supporte pas les propos de Charlène envers son époux.

La Voix annonce que Charlène et Noré sont nominés "à vie". Ils rejoignent donc Barbara et Benoît sur le banc des nominés. Barbara admet qu'elle a très peur de Noré, elle le pense très populaire. Charlène est dégoûtée d'avoir été entraînée dans la chute de Noré. "Il a pensé qu'à lui", commente-t-elle sans se remettre en question.

Kamila ne veut plus entendre parler de Charlène pour le moment. Elle ne supporte pas de voir à quel point elle est ingrate, Noré n'arrêtait pas de jouer le psy avec elle et elle n'a pas su restée courtoise avec lui malgré ses déceptions avec Benoît.

Bryan de retour dans la Maison des Secrets

Bryan est de retour dans la maison. Il est tombé dans le piège des Habitants et pense que tout le monde l'a critiqué dans son dos. D'entrée de jeu, en retrouvant ses colocataires, il menace Alain et tacle tous ses camarades qui seraient des hypocrites selon lui. Le canular a merveilleusement bien fonctionné, voire légèrement trop.

Au bout d'un moment (et alors que Bryan ne décolère pas), les Habitants révèlent le pot-aux-roses à leur ami et celui-ci se sent bien "con". Il faut dire qu'il a clashé tout le monde pour rien.

Kamila bonne joueuse, Laura et Alain se rapprochent...

La Voix propose à Kamila, malgré sa déception, d'intercepter un indice qui va être dévoilé sur Benoît (et donc Charlène) en échangeant deux cassettes dans la boîte aux lettres de la maison sans être vue. Du coup, au lieu d'entendre "Que je t'aime" de Johnny Hallyday, les Secrétistes entendent "On est champion, on est tous ensemble" ! De quoi brouiller les pistes autour du couple Charlène-Benoît... Chapeau Kamila !

La Voix propose à Alain et Laura de former un nouveau duo en étant attachés... Cela tombe bien, les deux jeunes gens s'apprécient de plus en plus.

Un peu plus tard dans la soirée, Charlène craque. Son chéri Benoît ne s'intéresse pas assez à elle (il tient à protéger leur secret !) et elle a perdu le soutien de ses amis Noré et Kamila en étant constamment de mauvaise humeur. Aïe ! Comble de l'ironie, c'est finalement Barbara qui vient la réconforter, celle qu'elle accuse de trop fricoter avec son compagnon !

Finalement, Noré, alerté par Barbara, va parler avec Charlène et lui remonte le moral...

