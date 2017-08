Secret Story 11 : Une candidate va devoir former un faux couple !

Vendredi 1er septembre, à 23h30, TF1 lancera Secret Story 11. Alors que nous vous avons révélé en exclusivité le visage et le portrait de Julie, première participante à l'émission, et que nos confrères de Télé Loisirs ont dévoilé l'identité de Charles, la chaîne vient tout juste d'en dire plus sur un autre troisième Secrétiste et a fait une grande annonce !

Une jeune femme prénommée Tanya ne le sait pas encore mais La Voix lui a réservé une grande surprise : une mission secrète exceptionnelle. Elle sera la première à intégrer le Campus des Secrets et va devoir former un faux couple avec un des trois candidats proposés par La Voix.

Trois vidéos ont été postées sus le site de TF1, chacune correspond à un des hommes. Sur la première on peut voir que le mystérieux inconnu aime le sport, la mode et danser en boîte de nuit. La deuxième séquence dévoile un candidat qui mange healthy, court avec son chien et aime également la mode et le luxe. Enfin, le troisième est visiblement un passionné de jeux vidéo. Il joue aussi de la guitare et est tatoué.

L'idée de former un faux couple est presque une tradition dans Secret Story. On se rappelle de Dans la saison 8, Stéphane et Jessica ont dû faire croire aux autres habitants qu'ils étaient ensemble. Idem dans la saison 5, Ayem et Daniel (saison 5), Aurélie Van Daelen et Geoffrey (saison 5) ou Stéphane et Jessica (saison 8).

Alors qui sera le faux chéri de Tanya ? Réponse dans quelques jours... C'est tout, pour le moment !