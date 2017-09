Secret Story : Drogue, sexe, alcool... Une ex-candidate révèle les coulisses

Vendredi 1er septembre, Christophe Beaugrand donnait le coup d'envoi de Secret Story 11. Et, comme chaque année, de nombreux téléspectateurs spéculent sur les coulisses du jeu d'enfermement. Sabrina Perquis, candidate de la saison 5 (2011) qui avait pour secret "Je vis avec les poumons d'un autre", brise le silence via un billet publié sur son blog. Sexe, drogue, alcool, religion, sorties... La jeune femme répond aux interrogations les plus fantasques.

Un verre d'alcool par semaine

Concernant une supposée consommation de cannabis dans la Maison des Secrets, Sabrina Perquis est claire et assure qu'aucune drogue ne circule. Et de couper court aux rumeurs pointant une possible complicité des agents de sécurité : "Tout est mis en oeuvre pour que nous n'ayons aucun contact avec l'extérieur. (...) Ils sont derrière les vitres, les portes, ils ne rentrent dans la Maison qu'en cas de problème : bagarre ou danger, c'est tout !" Pour ce qui est du tabac, chaque candidat gère sa consommation de cigarettes. Et Sabrina Perquis de préciser : "Ce n'est pas la production qui paye, les paquets sont prélevés sur les salaires ou sur les cartouches déposées avant l'entrée dans le jeu."

Si les candidats ont l'interdiction formelle de consommer de la drogue dans la Maison des Secrets, l'alcool leur est en revanche fourni. Lors de la saison 5, Sabrina Perquis indique que les habitants avaient droit à "un verre quelques soirs par semaine", pas plus. Et c'est, d'après elle, plus que les saisons suivantes. "L'explication est simple, Secret Story est une émission de divertissement et un programme d'images, donc il n'y a aucun intérêt à montrer un candidat ivre à la télé !", précise-t-elle. Concernant l'alimentation, l'ex-candidate explique que la production respecte "les religions et régimes alimentaires associés en fournissant des repas adaptés aux candidats concernés".

Il y a un stock de préservatifs à disposition

Enfin, Sabrina Perquis lève le voile sur les scènes de sexe. La jeune femme atteinte de mucoviscidose confie qu'il y a "une pharmacie dans la Maison avec le nécessaire en cas de petites blessures : pansements, antiseptique... et un stock de préservatifs à disposition". Rappelons que bien qu'Ali et Alia (Secret Story 9) et Émilie et Rémi (Secret Story 9) aient assuré ne pas avoir consommé dans la Maison, d'autres couples sont passés à l'acte...

Mais toute compréhensive que soit la production sur les questions de sexe ou de régime alimentaire spécifique, il n'en demeure pas moins qu'elle a instauré une règle "un peu hard". "C'est 30 minutes d'eau chaude pour tout le monde à la même heure", lâche Sabrina Perquis. Les retardataires auront alors droit à une douche "froide" et même "gelée".