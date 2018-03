Section de recherches : Qui est la belle Elise Tielrooy, l'interprète d'Ariel ?

Jeudi 1er mars 2018, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec le grand retour de la série Section de recherches. Au cours de la 12e saison du show, le public va faire la connaissance d'une nouvelle gendarme scientifique... Ariel Grimaud, interprétée par Elise Tielrooy.

Récemment interrogé par nos confrères de Télé Star, le comédien Xavier Deluc (interprète du capitaine Bernier) avait commenté à son sujet : "Vous allez découvrir Ariel, interprétée par Elise Tielrooy, qui a su broder un personnage tout à fait intéressant, au-delà du pur registre scientifique. Elle est très taquine, et elle ne va pas se laisser faire par Lucas et Bernier." Prometteur.

La comédienne Elise Tielrooy a 54 ans et accumule les projets au cinéma et à la télévision depuis le milieu des années 1990. On a notamment pu l'apercevoir dans la série humoristique H, dans Mes amis, mes amours, mes emmerdes ou dans Crimes et botanique. Au cinéma, elle a joué dans Paparazzi d'Alain Berbérian en 1998, La Chambre des officiers de François Dupeyron en 2001 ou encore Quelqu'un de bien de Patrick Timsit en 2002.

Il est à noter qu'Elise Tielrooy est également romancière. Elle a publié Le Bonheur n'est pas un sport de jeune fille en 2014 chez Belfond puis La Simplicité du coup de Massue en 2015 chez le même éditeur.

Section de recherches saison 12, c'est à partir du 1er mars 2018 à 21h sur TF1 !