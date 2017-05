Ségolène Royal : 1ere sortie officielle avec sa belle-fille Emilie et son fils

Après avoir affiché leur amour au Festival de Cannes sur la montée des marches du film L'amant double, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux ont récidivé. Le 27 mai, à l'occasion de la projection En Compétition du film de Lynne Ramsay, You Were Never Really Here, les deux jeunes tourtereaux ont à nouveau fait crépiter les flashs... au détail près qu'ils n'étaient pas seuls cette fois-ci.

En effet, Thomas Hollande et sa belle ont gravi les fameuses marches et enchaîné les photos avec Ségolène Royal, qui n'est autre que la mère de Thomas et donc la potentielle belle-maman d'Emilie Broussouloux. Force est de constater d'ailleurs que la jeune journaliste sportive est appréciée par l'ex-ministre de l'écologie qui fut jadis compagne de François Hollande. Complices, les deux femmes ont échangé de nombreux sourires et pris la pose, pour le plus grand bonheur d'un Thomas Hollande, fier et aux anges. Arrivé en haut des marches, ce dernier en a même profité pour saisir son smartphone et capter les dernières marches de sa sublime chérie, toute de grise vêtue et mise en beauté par Yves Saint Laurent.

Sur le tapis rouge, la véritable star était pourtant Joaquin Phoenix. Le très rare comédien américain a accepté de venir à Cannes pour défendre son dernier film. Réalisé par Lynne Ramsay, cinéaste virtuose à qui l'on doit notamment le sublime We Need to Talk About Kevin, ce long métrage raconte comment Joe, un ancien marine, décide de sauver Nina, une jeune fille prise aux mains d'un réseau de prostitution. Phoenix, vivement salué pour sa performance, y donne la réplique à la jeune Ekaterina Samsonov. John Doman et Alex Manette les accompagnaient sur le tapis rouge.