Ségolène Royal : Déguisée, elle balance des harengs et s'éclate à Dunkerque !

Alors que la campagne électorale bat son plein, Ségolène Royal relâche la pression plutôt que de s'impliquer pour faire gagner son camp. La ministre de l'Écologie était l'invitée inattendue du célèbre carnaval de Dunkerque, dimanche 26 février.

C'est depuis le balcon de l'hôtel de ville, à l'invitation du maire Patrice Vergriete, que l'on a pu voir Ségolène Royal, chapeau sur la tête et boa rouge autour du cou, se plier au traditionnel lancer de harengs sur la foule. L'activité a visiblement beaucoup amusé la ministre qui, selon Le Parisien, s'apprêterait à se retirer de la vie politique française pour terminer sa carrière à l'ONU. Voilà qui expliquerait son absence sur le terrain de soutien à Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle... "Merci de m'avoir invitée au #Carnaval #Dunkerque 30 000 personnes joyeuses et soudées pour le lancer de harengs tradi", a-t-elle tweeté. À ses côtés, on pouvait voir son collègue du gouvernement, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner.