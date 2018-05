Ségolène Royal : Spectatrice inattendue du concert de Katy Perry !

En pleine tournée mondiale avec son Witness Tour, la chanteuse Katy Perry a fait escale à Paris et s'est produite sur la scène de l'AccorHotels Arena. Applaudie par des milliers de spectateurs, la star a aussi pu compter sur la présence de l'ancienne ministre Ségolène Royal.

Si on avait déjà pu voir l'ex-ministre de l'Écologie et candidate malheureuse à la présidentielle assister à divers événements culturels (comme par exemple au concert de l'ancienne chérie de son fils Thomas Hollande, la chanteuse Joyce Jonathan), sa présence au concert de la star américaine était inattendue. On imagine difficilement Ségolène Royal, très souriante devant les photographes et qui était sans doute accompagnée pour l'occasion mais a posé seule, se trémousser sur I Kissed a Girl, California Gurls ou rugir sur Roar ! À la fin du concert, on a aussi repéré que l'artiste Mark Ronson était présent.