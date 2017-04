Selena Gomez et Alicia Keys : Tendre câlin et moment complice sur scène

Rien n'est trop beau pour Selena Gomez, pas même les représentations sur scène pour les plus démunis. La célèbre chanteuse aux millions de followers qui faisait le show sur Instagram il y a peu s'est emparée de la scène du WE Day Californie (un mouvement à but non lucratif destiné à aider des communautés à trouver des solutions durables aux grands problèmes) pour une apparition plus que remarquée.

Et comme à son habitude, la jeune femme qui fêtait le mariage de son "frère" la semaine dernière était à la pointe de la mode. Tout d'abord sur le red carpet dans un très joli ensemble à motif vichy, un top à col Bardot et un pantalon pat d'eph'. Sur scène, la jeune femme s'est invitée après une présentation incroyable de sa consoeur Alicia Keys. La jeune femme la rejointe dans une tout autre tenue: une veste à patch, un T-shirt à l'effigie de l'association WE et un jean brut (et toujours pat d'eph').

Mais cet événement qui a fait déplacer les foules (Jessie J, Demi Lovato, Laverne Cox et bien plus encore) a surtout été marqué par un moment de complicité que l'on n'a pas l'habitude de voir sur la scène du WE Day. Après que Selena Gomez est apparue plus scintillante que jamais sur la scène du festival et alors que la chanteuse Alicia Keys venait de finir d'interpréter quelques-uns de ses tubes, les jeunes femmes se sont enlacées face au public nombreux, venu pour la bonne cause... Comme c'est mignon !