Selena Gomez dévoile un changement capillaire sans précédent

Non, vous ne rêvez pas... Selena Gomez s'est affichée avec un look totalement différent de ce qu'elle a l'habitude de proposer à ses nombreux followers. La chanteuse à la carrière internationale est très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où elle partage le moindre de ses faits et gestes. Après le mariage de son "frère" David Henrie et de sa Miss il y a peu, c'est désormais un changement capillaire que la petite amie de The Weeknd nous dévoile... Ce détail n'a pas échappé à ses fans qui sont déjà en transe face à leur idole.

Celle qui dévoilait hier le nouveau clip de son nouveau hit avec Kygo a franchement succombé à l'appelle du ciseau pour un carré très court. Et quoi qu'elle fasse, elle est d'une beauté sans faille. Quasi métamorphosée par cette nouvelle coupe de cheveux, la jeune chanteuse a bel et bien prouvé qu'elle restait magnifique quoi qu'il advienne.

Plus court mais plus sexy. Selena l'a très bien compris et c'est pour cela qu'elle a partagé ces deux clichés sur son compte Instagram où elle se dévoile les épaules nues dans un peignoir ouvert : elle est ultraglamour. Et parmi les millions de fans qui suivent son quotidien, nombreux sont ceux qui ont approuvé cette nouvelle fantaisie !

WJ