Selena Gomez et The Weeknd, un coup de pub ? Son ex Justin Bieber balance !

Et si le couple le plus discuté du moment à Hollywood n'était qu'un vulgaire coup de pub ? C'est en tout cas ce dont est persuadé Justin Bieber, ex de longue date de Selena Gomez, qui a fait tomber dans ses filets le phénomène du moment The Weeknd.

La semaine dernière, les deux artistes ont été photographiés en train de s'embrasser, après un romantique rencard. Des photos qui ont fait couler beaucoup d'encre puisque le Starboy vient de se séparer du mannequin Bella Hadid, qui s'est dite "trahie" par sa lointaine copine Selena. Visiblement, la soeur de Gigi Hadid n'est pas la seule à avoir la dent dure contre le nouveau couple puisque le Biebs ne voit pas tout cela d'un très bon oeil.

Selon les informations du site TMZ, le chanteur canadien de 22 ans est persuadé que Selena se sert de The Weeknd pour se faire de la publicité. L'entourage de Justin ainsi que les sources des journalistes ont confirmé que la popstar de 24 ans travaillait sur son nouvel album, après avoir mis entre parenthèse sa carrière l'été dernier pour cause de dépression. L'interprète de What Do You Mean est bien placé pour le savoir puisque la jolie brunette aurait fait la même chose avec lui !

Selon lui, la stratégie de Selena est simple : il fricote avec les artistes avec lesquels elle veut collaborer pour booster sa carrière. A titre d'exemple : Nick Jonas, le Dj Zedd et maintenant The Weeknd. Justin Bieber a la critique facile, d'autant plus qu'il est lui-même sorti avec un nombre incalculable de jeunes femmes, y compris alors qu'il était en couple avec Selena. Rappelons en outre qu'il était le premier à raviver les braises de leur histoire d'amour déchue lors de la promotion de son dernier album, Purpose, surfant sur la notoriété de leur idylle pour accroitre les ventes de son disque.

De son côté et depuis leur rupture, Selena Gomez a tout fait pour préserver sa vie privée et malgré sa grande notoriété. La chanteuse, reine d'Instagram, compte plus d'abonnés que le Biebs et The Weeknd réunis, pas sûr donc qu'elle ait besoin de l'un ou de l'autre pour faire parler d'elle. Ne serait-ce pas de la jalousie mal placée de la part de Bieber ?

Coline Chavaroche