Justin Bieber : Sa soeur Jazmyn marche dans ses pas, à 8 ans seulement !

Justin Bieber met sa popularité au profit de sa famille. Peu actif sur les réseaux sociaux depuis qu'il a quitté Instagram, le chanteur canadien de 22 ans est sorti de sa réserve pour soutenir sa petite soeur Jazmyn, âgée de 8 ans."Ma soeur a sa propre chaîne YouTube. Je suis fier de toi, Jazzy", a-t-il écrit sur sa page Facebook officielle, où il a ajouté la toute première vidéo de la fillette.

Dans le clip en question – un teaser des prochaines vidéos à venir –, la petite blondinette se réveille chez elle, puis elle quitte précipitamment sa maison, se ruer jusqu'à son studio pour présenter sa chaîne à ses fans. Entre-temps, elle emprunte un quad, une voiture avec un chauffeur ainsi qu'une petite voiturette de golf pour se rendre sur place.

La nouvelle a divisé les internautes. Si certains se réjouissent de découvrir la vie de la petite soeur du célèbre chanteur, d'autres s'étonnent que ses parents – Erin Wagner et Jeremy Bieber – la laissent s'exposer ainsi sur la Toile à un si jeune âge. Rappelons que la carrière de Justin Bieber a justement décollé après qu'il s'est fait repérer sur YouTube. L'interprète de What Do You Mean était alors âgé d'à peine 12 ans. Il vient tout juste de fêter le 10e anniversaire de l'existence de son compte YouTube.

"Dix ans déjà que tout a commencé. Merci", a-t-il écrit sur son compte Twitter où il a publié un lien vers sa page YouTube. Très actif sur la Toile ce week-end, Justin Bieber n'a en revanche pipé mot concernant la nouvelle relation de son ex-compagne Selena Gomez avec le chanteur The Weeknd. Interrogé au sujet du nouveau couple par les journalistes du site TMZ à la sortie du club Catch, où il a fait la fête ce samedi 14 janvier, le jeune homme a préféré garder le silence. Sans commentaire donc, du moins pour l'instant...