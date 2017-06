Selena Gomez, seins nus sous une robe transparente avec The Weeknd, fait le show

Plus épanouie que jamais depuis qu'elle a retrouvé l'amour dans les bras de The Weeknd, Selena Gomez a profité d'un récent rencard en tête à tête avec son petit ami pour se dévoiler sous un tout nouveau jour devant les caméras...

De passage à New York dans le cadre de la tournée du Starboy, la star de 24 ans et le chanteur de 27 ans ont attiré l'attention des paparazzi mardi 6 juin lors d'une sortie nocturne dans le quartier de West Village. En couple depuis six mois, les tourtereaux se rendaient au restaurant Carbone lorsque l'interprète de Bad Liar a été trahie par les flashs des photographes.

Vêtue d'une petite robe noire qui laissait peu de place à l'imagination, Selena Gomez ne s'était sans doute pas rendu compte d'une telle transparence. Côté face, sa poitrine nue était absolument visible de tous, et côté pile, son tanga noir laissait entrevoir ses fesses galbées. De quoi faire grimper les températures !

Sur Instagram, The Weeknd (alias Abel Tesfaye) n'a d'ailleurs pas caché sa fierté et l'admiration qu'il voue à sa chérie. Profitant de cette pause romantique, l'artiste canadien a publié un nouveau cliché de Selena Gomez, sexy et sensuelle dans un jeu d'ombres capturé dans restaurant italien. Entre eux, y a pas photo : c'est du sérieux...