Selena Gomez en couple avec The Weeknd : "Je lui donnerai mon coeur et mon âme"

En promotion pour son nouveau single Bad Liar, Selena Gomez enchaîne les interviews. Echaudée par l'échec de sa relation ultra-médiatisée avec Justin Bieber, la chanteuse veille cette fois à ne pas trop en dévoiler sur son couple avec The Weeknd. Pourtant, c'est plus fort qu'elle, la popstar de 23 ans ne peut pas s'empêcher de faire allusion à leur belle histoire d'amour.

Interrogée très récemment par une journaliste de la radio Miami's Power 96.5 FM, l'interprète de Same Old Love a évoqué à demi-mots sa relation avec le chanteur canadien, qu'elle fréquente depuis le début de l'année. Si elle n'a pas cité de nom, il ne fait aucun doute quant à la personne à qui elle a adressé ces jolies paroles.

"Je suis le genre de fille qui aime extrêmement fort. J'ai toujours été comme ça. Je donnerai mon coeur et mon âme pour la personne que j'aime. C'est ainsi que je fonctionne et ça fait beaucoup, vous savez", a-t-elle déclaré. On en connaît un qui est gâté !

Si Selena Gomez et le Starboy filent le parfait amour, et ont officialisé leur idylle sur le tapis rouge du MET Gala un peu plus tôt ce mois-ci, en revanche pas question pour eux de mélanger travail et sentiments. Lors d'une autre interview pour la radio 103.3 AMP, la chanteuse a réfuté les rumeurs d'une éventuelle collaboration entre les deux artistes. Quel dommage !

