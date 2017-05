Selena Gomez : Parle-t-elle de son ex Justin Bieber dans son nouveau single ?

Selena Gomez a encore frappé fort avec son nouveau single. Après Love You Like a Love Song, Hands to Myself, Same Old Love et It Ain't Me, la ravissante brune a refait surface ce jeudi 18 mai, avec Bad Liar ! Et cette nouvelle chanson risque de nous rester en tête tout l'été...

Dans ses tubes, Selena Gomez a pour habitude de se livrer à coeur ouvert. Et une question nous taraude : qui est ce Bad Liar ? Son ex Justin Bieber ou son actuel boyfriend The Weeknd ? On à la réponse ! Au cours d'une interview qu'elle a accordée à nos confrères du magazine Variety, celle qui faisait le buzz il y a peu avec sa nouvelle coupe de cheveux s'est exprimée sur ce nouveau son : "La chanson rend hommage aux amours récentes. Les paroles sont géniales et décrivent parfaitement cette sensation que l'on a tous lorsqu'on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un mais qu'on ne veut pas l'admettre, ce qui fait de nous... une mauvaise menteuse", la jeune femme serait donc le Bad Liar en question.

Dans son texte, la jeune femme chantonne : "Je marchais simplement dans la rue l'autre jour, j'essayais de me changer les idées. Puis je suis tombée sur ton visage... Tu étais avec quelqu'un d'autre." Les fans en transe face à cette révélation en sont sûrs : il s'agit de sa relation très discrète à ses débuts avec The Weeknd. Mais pour d'autres, c'est une référence de plus à son ex Justin Bieber.

Souvenez-vous, en décembre dernier, un proche de Selena Gomez s'était confié à nos confrères de Life & Style. Il expliquait que si la chanteuse avait fait un tour par la case désintox, ce n'était pas pour rien : "Même si Selena souffre de lupus et d'autres problèmes de santé, ce n'est pas à cause de ça qu'elle a dû partir en désintox, sa plus grande addiction, c'est Justin."

Il semblerait bien que la belle pense encore à son ex...