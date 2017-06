Selena Gomez : Défilé de tenues luxueuses avant de retrouver The Weeknd

De passage à New York pour défendre la sortie de son dernier tube Bad Liar, Selena Gomez a offert un véritable défilé digne des plus belles Fashion Week lors de ses multiples apparitions dans les rues de la Grosse Pomme, lundi 5 juin.

Pour sa matinée de marathon promotionnel, la chanteuse de 24 ans avait opté pour une robe bleue Jacquemus (1 117 dollars) et une paire de sandales Louis Vuitton (1 060 dollars). Plus tard, la productrice de la série 13 Reasons Why est repassée par la case vestiaire pour se rendre dans l'émission de radio Elvis Duran and The Morning Show, enfilant cette fois une longue robe orange Christopher Kane. L'après-midi, la pétillante brunette s'est rendue dans les locaux de la station Sirius XM vêtue d'une courte robe Victor Glemaud qui laissait voir ses jambes nues.