Sept à huit : Furieux, un couple balance sur les coulisses

Elyssa et Nicolas, un couple de youtubeurs, sont "très, très énervés" et ont tenu à le faire savoir. Dimanche 2 septembre 2018, tous deux devaient apparaître dans un reportage de Sept à Huit life (TF1) consacré aux personnes qui se filment en train de montrer leurs achats. Mais, au dernier moment, ils ont appris que leur apparition a été coupée au montage. Furieux, ils ont posté une vidéo sur Youtube pour expliquer ce qu'il s'est passé et se sont défendus de vouloir faire le buzz.

Après avoir rappelé qu'ils ont été zappés de l'émission, ils ont confié avoir été contactés au mois de juin pour participer à l'émission. "Notre profil a beaucoup plu, ils ont insisté grandement pour venir tourner à la maison rapidement. On a eu besoin de réfléchir parce qu'on a beaucoup été mis en garde par nos confrères et nos consoeurs youtubeurs. On nous a fortement déconseillé de participer à une émission télé", a expliqué la jeune femme.

La raison ? Nombreux sont ceux à juger que les propos peuvent être détournés et que leur image peut en pâtir. Méfiant, le couple s'est donc assuré que le reportage ne mettrait pas sa fille en avant et qu'il serait consacré au "retour de courses". Une fois ces bases posées, Elyssa et Nicolas ont finalement accepté la proposition Sept à Huit. Un journaliste et un preneur de son sont donc venus chez eux, en Corse, pour tourner le sujet : "On a tourné pendant deux jours. (...) Nico a posé deux jours de congé. (...) On a passé des journées extrêmement longues avec eux. C'était de 7h30 à 21h, le tournage."

Contents de leur expérience, les tourtereaux ont invité l'équipe à rester un peu chez eux. Si le tournage s'est "hyper bien passé", Elyssa et Nicolas ont parfois dû poser des limites car ils étaient "assez intrusifs" : "Ils vous posent plein de questions. Même si ça s'est fait dans la bonne humeur, j'ai dû dire non à plusieurs reprises." Ils gardaient toutefois un bon souvenir de ce tournage. Leur déception était donc d'autant plus grande quand, la veille du reportage, ils ont reçu un appel pour leur annoncer qu'ils n'apparaîtraient pas dans le sujet de Sept à Huit car il y avait la diffusion du Grand Prix de Formule 1 et que tous les sujets ont été rabotés. "Des gens ont été mobilisés pour ce tournage. C'est ce qui nous contrarie le plus", a regretté la youtubeuse.

Sans surprise, Elyssa et Nicolas ne veulent plus entendre parler du monde de la télévision. "On ne se fera pas avoir une deuxième fois. (...) On balance sur le sujet parce que ça peut servir de leçon à d'autres influenceurs, mais surtout à des gens lambda", a assuré la belle rousse.