Serena Williams : Lourde amende après le psychodrame à l'US Open

La finale de Serena Williams à l'US Open a viré au cauchemar. Alors qu'elle espérait remporté son 24e titre du Grand Chelem le samedi 8 septembre 2018, la tenniswoman de 36 ans n'a pas seulement perdu contre la Japonaise Naomi Osaka âgée de 20 ans (6-4, 6-2), elle a surtout perdu ses moyens.

Sanctionnée à trois reprises par des avertissements de l'arbitre Carlos Ramos pour "coaching", "bris de raquette", puis "insulte", Serena Williams s'est également vu infliger une amende de 17 000 dollars (14676 euros). Lors de la finale, la maman de la petite Olympia, 1 an, s'est violemment emportée à plusieurs reprises, accusant l'arbitre de sexisme. "Il y a des hommes qui font bien pire et parce que je suis une femme vous m'enlevez ça. Ce n'est pas juste. Vous le savez et je sais que vous ne pouvez pas l'admettre, mais je sais que vous êtes conscient que ce n'est pas juste", lui a-t-elle notamment lancé.

Fair play, la petite soeur de Venus a tenu à ce que la victoire de son adversaire soit respectée lors de la remise des trophées qui a valu de nombreuses huées à Naomi Osaka : "Faisons de ce moment le meilleur possible. Reconnaissons le mérite où il y en a. Et ne huons plus. Félicitations Naomi."

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Serena Williams est restée sur ses positions : "Je suis là pour défendre les droits des femmes et l'égalité des femmes, et pour moi, dire 'voleur' et être sanctionnée d'un jeu m'a donné l'impression que c'était sexiste, a-t-elle déclaré. Il n'a jamais enlevé un jeu à un homme parce qu'il l'avait traité de 'voleur'." Un engagement fort qui lui vaut d'être soutenue par de nombreuses stars dont son amie proche Eva Longoria ou encore les chanteuses Alicia Keys et Kelly Rowland et le champion de Formule 1 Lewis Hamilton.