Serena Williams : Sortie avec sa fille et son mari à Disneyland Paris

Les badauds les plus attentifs ont sans doute été très surpris en déambulant dans les allées de Disneyland Paris, le 7 juin 2018. Plutôt que Mickey, Donald ou Tigrou, ils ont pu voir... Serena Williams ! La joueuse de tennis américaine a effectué une visite en famille dans le célèbre parc d'attractions.

Trois jours après avoir déclaré forfait contre Maria Sharapova lors du tournoi de Roland-Garros, en raison d'une blessure au bras, Serena Williams avait retrouvé le sourire. La star de 36 ans, qui avait fait son retour sur les courts de tennis après un an et demi d'absence pour cause de grossesse, a été vue en sortie avec son mari Alexis Ohanian et leur craquante petite fille Olympia Ohanian Jr (9 mois) ainsi que des membres de leur famille dont Oracene Price. La petite famille, accompagnée tout au long de la journée par un cast member de Disneyland Paris, a profité des manèges et a été repérée marchant le long des boutiques de Main Street, l'allée du parc principal qui débouche sur le château de la Belle au Bois dormant.

La joueuse a depuis regagné les États-Unis. Retombée dans les profondeurs du classement WTA (183e) après sa longue absence doit être impatiente de revenir sur les courts.