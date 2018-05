Serena Williams : Les vraies raisons de son étonnante tenue à Roland-Garros

À Wimbledon, le blanc est de rigueur, mais sur les courts du tournoi de Roland-Garros, les sportifs et les sportives ont toujours pu laisser s'exprimer leur fantaisie. Personne n'a oublié les cyclistes fluo d'André Agassi dans les années 1990, les rayures bleu et jaune de Gustavo Kuerten ou le short à carreaux de Stanislas Wawrinka l'année de sa victoire en 2015. Le tournoi 2018 s'est ouvert dimanche 27 mai. Serena Williams y fait son grand retour après la naissance de son premier enfant et sa nouvelle tenue signée Nike a fait sensation.

Mardi 29 mai, l'Américaine de 36 ans a disputé et remporté son premier match face à la Tchèque Kristyna Pliskova en deux sets et 1h45 (7-6, 6-4). Sur la terre battue, Serena Williams portait une combinaison intégrale noire à ceinture rouge, une tenue de "super-héroïne" comme elle l'a décrite par la suite en conférence de presse. Ce n'est pas par coquetterie mais bien pour des raisons médicales que l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire de ce sport s'habille de la sorte. Depuis la naissance en septembre de sa fille Alexis Olympia, dont le père est son époux, cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, Serena Williams a souffert de nombreuses complications : "Des problèmes de caillots de sang. (...) J'en ai eu beaucoup au cours des douze derniers mois. [La combinaison] a effectivement une fonctionnalité. J'ai beaucoup porté de pantalons en jouant, parce que cela favorise une meilleure circulation sanguine. C'est une combinaison amusante qui me permet de jouer sans aucun problème", a-t-elle déclaré aux journalistes.

En plus de favoriser sa circulation sanguine, cette combinaison a un petit effet sur le moral de la joueuse : "J'ai toujours voulu être une super-héroïne et c'est un peu une manière d'en devenir une. J'ai vraiment l'impression d'être une super-héroïne quand je la porte." Et d'ajouter qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était "une reine du Wakanda", en référence au royaume du super-héros Black Panther qui a explosé le box-office en 2018, avec 1,3 milliard de dollars de recette pour son propre film avant de faire encore mieux avec Avengers: Infinity War (presque 2 milliards) dont l'action se déroule en grande partie à Wakanda...

Serena Williams est très attendue pour ce premier tournoi du Grand Chelem depuis la naissance de sa fille. En remportant l'open d'Australie en janvier 2017, son 22e titre majeur, elle a égalé le record de Steffi Graf de l'ère Open. Tout l'enjeu de son come-back serait de dépasser l'Australienne Margaret Court, qui a remporté 24 titres majeurs entre 1960 et 1973, et ne fait aujourd'hui de bruit que pour ses positions homophobes. Le statut de plus grande joueuse de tennis de tous les temps est à la portée de Serena Williams... Beaucoup y croient.

Pour son premier match à Roland-Garros, la joueuse était soutenue par sa maman, Oracene Price, et son époux, Alexis Ohanian avec qui elle a assisté le 19 mai au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Ce mercredi, Serena dispute avec sa soeur Venus Williams le premier tour des doubles féminins face à un duo japonais avant son deuxième tour en simple face à l'Australienne Ashleigh Barty, 17e mondiale.