Séverine Ferrer maman : "On a accéléré les choses pour le petit dernier..."

Devenue maman pour la troisième fois en août 2016, d'un petit Elijah, la sympathique Séverine Ferrer est comblée. Pourtant, cette grossesse n'est pas vraiment arrivée au meilleur moment dans sa vie...

À 39 ans, l'ancienne animatrice de Fan de, déjà maman de Joshua (16 ans) et de Milo (9 ans), est donc devenue mère une nouvelle fois. Un épanouissement personnel pour la star. "Quand on m'a annoncé que j'étais encore enceinte d'un petit mec, j'étais la plus heureuse des femmes (...) Je suis la mamma de la maison et rien ne peut m'arriver. Et du coup, pas de rivalité, je reste l'éternelle princesse de la famille. Que voulez-vous, je ne fais que des mâles", a-t-elle raconté au magazine France Dimanche.

Si elle a sauté de joie en apprenant le sexe du bébé, Séverine Ferrer confesse que devenir maman autant d'années après le dernier n'était pas planifié. "Avoir un enfant ne tombe jamais au bon moment, surtout dans nos métiers. D'ailleurs, quand je suis tombée enceinte, j'étais sous contrat pour la pièce [Pour le meilleur et pour le rire, NDLR]. Du coup, un mois après l'accouchement, je remontais sur scène. Mais si on a accéléré les choses pour le petit dernier, c'est aussi au regard de toutes les horreurs qui se sont passées en France dernièrement. Comme un hommage à la vie !", clame-t-elle.

Séverine Ferrer jongle désormais entre sa carrière et sa vie de maman mais elle peut compter sur le soutien de son mari depuis déjà seize ans, Frédéric Mazé. "Un vrai cadeau de la vie ! (...) Plus les jours passent, plus il est merveilleux. Je suis comblée !", dit-elle.

Thomas Montet

