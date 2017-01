Shane MacGowan (The Pogues) : Sa mère décède dans un accident de voiture

L'année 2017 a débuté de la pire des manières pour Shane MacGowan : le chanteur irlandais du groupe The Pogues a eu la douleur de perdre dimanche 1er janvier sa mère Thérèse dans un accident de voiture.

Au volant de son automobile dans le village de Silvermines, dans le centre de l'Irlande, l'octogénaire est allée percuter un mur sans qu'un autre véhicule soit impliqué et a péri dans la collision, selon les constatations de la police locale. Therese MacGowan, qui a fait carrière en tant que chanteuse et danseuse traditionnelle mais aussi mannequin, laisse derrière elle son mari Maurice et une fille, Siobhan, journaliste et musicienne qui fut brièvement l'assistante de Van Morrison dans les années 1990.

Il s'agit de la seconde mauvaise nouvelle que reçoit Shane MacGowan en peu de temps : juste avant Noël – qui coïncide avec son anniversaire –, le musicien de 59 ans apprenait le décès de l'ancien manager de The Pogues, Frank Murray, victime à 66 ans d'une probable crise cardiaque. "Ça donne vraiment l'impression que c'est la fin de quelque chose, avait réagi Spider Stacy, l'un des membres du groupe de folk rock irlandais, auprès du magazine musical américain Billboard. Je suis très navré de le voir partir. Il était brillant, réellement. Je l'aimais profondément."

Célèbre pour la chanson Fairytale of New York extraite de l'album If I Should Fall from Grace with God (1988) et pour l'album précédent, Rum, Sodomy, and the Lash (1985), mais aussi pour la chanson Fiesta utilisée comme générique d'une émission de divertissement de Patrick Sébastien (Sébastien, c'est fou), The Pogues avait célébré en 2012 ses 30 ans, réuni pour l'occasion lors d'une tournée achevée en France par deux dates à l'Olympia captées en live (CD et DVD). Le groupe avait refait un passage de ce côté-ci de la Manche en 2014, année de sa dissolution, à l'occasion de la Fête du bruit de Landerneau (Finistère).

Shane MacGowan, qui a également tourné avec son propre groupe, The Shane Gang, a participé en 2010 à l'album de reprises de Lulu Gainsbourg, fils de Serge, From Gainsbourg to Lulu, revisitant Sous le soleil exactement avec son style bien à lui.