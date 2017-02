Shanna Besson présente son petit frère Mao via un amusant clin d'oeil à son papa

Dans la famille Besson, nous demandons le petit dernier Mao Besson. Fils de Virginie Silla et de Luc Besson, et petit frère de Thalia (15 ans) et de Sateen, le petit brun de 11 ans est aussi le demi-frère de Juliette (29 ans), fille d'Anne Parillaud, et de Shanna (24 ans), fille de Maïwenn. Si le petit bonhomme a déjà été croisé sur un tapis rouge en septembre 2012, lors de l'inauguration de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, il fait beaucoup moins de bruit que ses trois plus grandes soeurs. Avec Sateen (13 ans), il reste dans l'ombre.

C'est sans compter sur Shanna qui a posté sur Instagram une vidéo de Mao qui a visiblement bien grandi. La séquence est amusante : la jeune femme, photographe sur plateau (elle a travaillé sur La Danseuse ou encore Valerian), filme l'écran de télévision que regarde son adorable frangin et sur lequel est diffusé un épisode de la série animée Le Monde incroyable de Gumball. La séquence n'est pas anodine puisque le dialogue est une référence directe au film Taken et à cette fameuse réplique lâchée par Bryan Mills (Liam Neeson) au téléphone. Un détail qui n'a pas échappé à Mao. "C'est dans Taken ?" interroge-t-il, ce à quoi Shanna répond un "oui" plus qu'enthousiaste.

"@lucbesson quand ton travail est utilisé dans le dessin animé préféré de ton fils ! RESPECT !", écrit Shanna en légende, amusée et fière en même temps puisque Taken est un film écrit et produit par Luc Besson – le plus grand succès commercial pour un film français à l'étranger, avant d'être dépassé par Lucy, un film de... Luc Besson.