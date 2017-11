Shanna Kress lynchée : Un célèbre footballeur prend sa défense !

Shanna Kress a pu compter sur un soutien plutôt inattendu.

Depuis qu'elle s'est fait connaître dans Les Marseillais, sur W9, la belle brune n'a jamais caché qu'elle souhaitait percer dans la musique. Aussi dévoile-t-elle régulièrement des reprises sur les réseaux sociaux. Petit hic : les internautes sont nombreux à la critiquer quand elle donne de la voix. La preuve avec sa dernière cover sur Halo, de Beyoncé.

Les internautes lui ont notamment reproché de ne pas articuler, de ne pas chanter juste ou pas en rythme. "Non mais elle a abuse toute les musiques level puissance 1000 elle compte les tuer", "la chanson va bien avec ta voix,Halo de Beyoncé mais c'est juste ton accent le problème, sinon j'adore ta voix sur cette chanson continue comme ça et n'écoute pas les autres", "Elle chante tellement mal qu'elle est obligé de se mettre à poil pour percer un minimum avec ces deux copines mdr", "Nul nul nul", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires.

L'ancienne petite amie de Thibault a toutefois pu compter sur ses fans les plus fidèles pour la soutenir... ainsi que sur une star du football : Rio Mavuba. "T'es plus que prête", a écrit l'ancien joueur de LOSC Lille et des Girondins de Bordeaux. Un message qui lui a, à coup sûr, donné le sourire.