Shannen Doherty "épuisée" par le cancer : "Il ne me reste qu'à attendre"

Shannen Doherty arrive au bout de son traitement contre le cancer. Depuis deux ans, l'actrice révélée par la série Beverly Hills 90210 se bat contre un cancer du sein, diagnostiqué sur le tard à cause de la mauvaise gestion de ses finances par son ancien-manager.

A 45 ans, l'inoubliable Prue Halliwell de la série Charmed a dû subir une mastectomie avant d'avoir recours à la chimiothérapie puis à la radiothérapie. Un long combat et douloureux combat qui touche enfin à sa fin.

"Retour en arrière à ce matin-là : le 7 octobre 2016... C'était il n'y a pas si longtemps. Dernier jour de chimiothérapie. Je suis épuisée. Maintenant que j'en ai fini avec la chimiothérapie et la radiothérapie, il ne me reste qu'à attendre. Attendre le résultat des examens pour voir si je suis guérie ou pas. Attendre pour la reconstruction. Attendre. Je crois que tous ceux qui ont connu le cancer en sont toujours réduit à attendre d'une certaine manière. A tout ceux qui savent ce que c'est... J'attends avec vous", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo d'elle visiblement très fatiguée.

Epaulée par son mari le producteur Kurt Iswarienko ainsi que sa maman, Shannen Doherty attend désormais les résultats qui confirmeront que son cancer est en rémission. En attendant, l'actrice profite de la vie en faisant attention à elle et à sa santé.

Beaucoup d'amour, un peu de sport et une alimentation saine et équilibrée, Shannen Doherty devenue végétarienne et le crâne à nouveau garni de cheveux brun est désormais fin prête à croquer à nouveau la vie à pleines dents. On lui souhaite de tout coeur que le résultat de ses examens soit positif !