Shannen Doherty perdant ses cheveux : Photo poignante à l'époque du cancer

Durant plusieurs mois, Shannen Doherty a livré un véritable combat contre la maladie. Atteinte d'un cancer du sein, l'ex-star de la série Charmed est aujourd'hui guérie, en rémission grâce à un traitement certes lourd mais qui a porté ses fruits.

Si l'actrice américaine de 46 ans a retrouvé sa joie de vivre, elle n'oublie pas les instants douloureux par lesquels elle est passée. Pas seulement physiques, avec notamment une extrême fatigue, mais aussi moraux. Comme ce jour où elle a commencé à perdre ses cheveux en grande quantité à cause de la chimiothérapie.

À l'occasion de la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein qui court durant tout le mois d'octobre, l'équivalent d'Octobre rose en France, Shannen Doherty évoque son expérience sur Instagram, publiant une photo particulièrement poignante. En pleurs, l'actrice tient dans ses mains deux énormes poignées de cheveux. "Cette image m'est très personnelle. Je venais juste de commencer ma chimio. J'avais utilisé un bonnet froid dans l'espoir de ne pas perdre mes cheveux. Résultat final, des poignées de cheveux dans ma main", témoigne-t-elle. L'épreuve endurée durant plusieurs mois l'a aussi détruite intérieurement, provoquant une grande perte de confiance en elle : "J'étais malade, j'avais l'impression de perdre la tête. J'ai perdu et gagné des gens autour de moi. Je suis devenue faible et forte. Je me suis sentie laide mais belle de l'intérieur comme jamais. Je me souviens de tout cela comme si c'était hier, comme si c'était il y a une minute."

Si la nouvelle de la rémission a été un soulagement immense, Shannen Doherty sait que le cancer fera à jamais partie de sa vie : "Le cancer a différentes phases : le choc, le déni, l'acceptation, la colère, la rancoeur, la rébellion, la peur, l'appréciation, la beauté. La Rémission. Mais encore maintenant, ces phases reviennent continuellement. Le cancer est avec vous pour toujours... On a besoin de soutien et d'amour. Et on peut encore rattraper la vie et vivre, vivre, vivre."

Un témoignage honnête, qui ne cache pas la dure réalité de l'épreuve mais qui porte aussi un joli message d'espoir.