Shannen Doherty guérie de son cancer : ses cheveux repoussent très vite !

Shannen Doherty reprend du poil de la bête. L'ex-star de Charmed, qui a annoncé il y a quelques mois que son traitement contre son cancer du sein était complètement terminé, a les cheveux qui repoussent.

Sur Instagram, l'actrice américaine de 46 ans avait dévoilé que ses cheveux revenaient petit à petit, elle qui les avait rasés avant les séances de chimio et de radiothérapie. Aujourd'hui, ils ont beaucoup poussé et elle s'en réjouit. En vacances au Mexique avec son mari Kurt Iswarienko, Shannen Doherty a publié un selfie qu'elle a ainsi commenté : "Je crois que mon mari et moi nous nous fusionnons... #jumeaux #cheveuxfrisésrienàfaire." La star et son amoureux ont notamment visité la ville de Tulum. Une escapade romantique qui doit leur faire du bien au moral après deux années à multiplier les angoisses et les rendez-vous médicaux...

Shannen Doherty et son mari ont récemment remporté une bataille judiciaire puisqu'ils avaient attaqué l'ancien manager de la star, l'accusant d'avoir été négligeant avec ses finances et d'avoir ainsi retardé sa prise en charge pour soigner son cancer. Kurt Iswarienko avait déposé une plainte en affirmant que le cancer avait ruiné leur vie sexuelle et un accord financier à l'amiable semble avoir été trouvé.

