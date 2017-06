Shannen Doherty : Sa sexualité ruinée par le cancer ? Elle obtient gain de cause

Shannen Doherty est en passe de mettre définitivement derrière elle cette histoire de cancer. L'inoubliable interprète de Prue Halliwell dans la série Charmed se bat depuis trois ans maintenant contre la maladie, diagnostiquée sur le tard à cause d'une négligence de son ex-manager. L'actrice de 46 ans avait donc porté plainte, ainsi que son mari Kurt Iswarienko, pour obtenir des dommages-intérêts.

Si la comédienne, atteinte d'un cancer du sein, avait obtenu gain de cause contre son ex-manager Steven Blatt l'été dernier, on n'avait pas encore de nouvelles de la plainte déposée dans la foulée par son mari. Jusqu'à cette semaine puisque le toujours bien informé TMZ nous apprend que le producteur et photographe, qui l'accusait d'avoir ruiné leur vie sexuelle en plus de leurs finances, vient de la retirer.

Ce qui signifie clairement qu'il est parvenu à un accord à l'amiable avec l'équipe de management Tanner Mainstain Glynn & Johnson, dont on ignore toutefois le montant de l'arrangement. Rappelons que Shannen Doherty, qui a fait un carton dans la série Beverly Hills dans les années 1990, réclamait pas moins de 15 millions d'euros dans sa propre plainte, qui s'est aussi conclue par un arrangement financier dont elle n'a pas voulu dévoiler le montant.

Les choses se terminent donc plutôt bien pour le couple, marié depuis huit ans. Après un long combat contre le cancer, la jolie brune qui a subi une mastectomie en plus de la chimiothérapie et de la radiothérapie, est enfin en rémission. Elle a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux au mois d'avril, précisant cependant qu'elle devrait encore rester vigilante cinq ans avant de pouvoir se dire complètement guérie du cancer.

Coline Chavaroche