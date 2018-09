Sharleen Spiteri : La chanteuse de Texas s'est mariée !

Après dix ans de romance, Sharleen Spiteri et Bryn Williams se sont finalement mariés ! La chanteuse du groupe Texas et le chef cuisinier de 41 ans se sont unis lors d'une joyeuse cérémonie organisée ce 8 septembre 2018 dans le village de Llandyrnog, dans le nord du Pays de Galles.

Radieuse, l'interprète de 50 ans était habillée d'une robe à la coupe sirène et au tulle finement rebrodé de fleurs. Une pièce signée de son amie styliste Stella McCartney, qui figurait parmi les quelque 500 invités. Selon le tabloïd The Sun, l'animateur radio britannique Chris Evans était également de la partie, de même que son Aston Martin DB9, qu'il a prêtée aux jeunes mariés pour leur sortie de l'église. "C'était un jour magnifique et même le ciel gris et les pluies torrentielles n'ont rien gâché, tout le monde s'est amusé", a confié un des invités.

Après avoir longtemps été en couple avec l'éditeur de magazines Ashley Heath, père de sa fille Misty Kyd (15 ans), la star écossaise a rencontré le chef Bryn Williams dans son restaurant de Londres, Odette, en 2007. Ce dernier l'a demandée en mariage en janvier dernier, dans le jardin de leur maison du Pays de Galles. Félicitations !