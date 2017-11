Sharon Stone, 59 ans : Une star nature sur une plage de Malibu

Si les températures chutent dangereusement à Paris, ce n'est pas le cas à Miami où Sharon Stone a passé son dimanche 5 novembre à la plage. L'actrice de 59 ans était en compagnie d'amis quand elle est allée se baigner dans un maillot une pièce noir, très simple. Force est de constater qu'à presque 60 ans, anniversaire qu'elle célèbrera en mars prochain, l'actrice conserve un naturel, une ligne impeccable et une bien belle allure.

Sharon Stone affichait un large sourire, ravie de cet instant hors du temps alors qu'approchent déjà les célébrations de Noël. Peut-être aussi parce qu'après des années de tâtonnements, l'actrice a de nouveau trouvé un projet excitant à se mettre sous la dent.

Après l'échec de la série d'espionnage Agent X, annulée après seulement une saison diffusée en 2015 sur la chaîne TNT, Sharon Stone fera son retour sur le petit écran avec la série Mosaic, de Steven Soderbergh. Le réalisateur de Logan Lucky, actuellement en salles, est l'auteur et producteur de quelques séries remarquées comme The Knick (deux saisons fantastiques diffusées sur OCS en France) et The Girlfriend Experience (la saison 2 a débuté le 5 novembre sur OCS). On l'attend avec la mini-série Godless à la fin du mois sur Netflix et l'ambitieuse Mosaic en 2018. C'est pour cette dernière que Sharon Stone a décroché l'un des rôles récurrents. On ne sait rien de l'histoire de Mosaic que présentera HBO en 2018, seulement que Soderbergh entend proposer une expérience totalement nouvelle aux téléspectateurs qui pourront choisir le destin des personnages. Un peu à a manière de ses romans dont vous êtes le héros. Mosaic ne devrait pas manquer de faire du bruit...